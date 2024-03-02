إندونيسيا وبريطانيا تسعيان لتعزيز التعاون في مجال تطوير القدرات التقنية للحوكمة الإلكترونية

تسعى حكومتا إندونيسيا والمملكة المتحدة، إلى تعزيز التعاون في مجال الرقمنة من أجل تطوير القدرات التقنية للحوكمة الإلكترونية.



وصرح نائب وزير الاتصالات والشئون المعلوماتية الإندونيسي، نزار باتريا، بأن حكومة المملكة المتحدة لديها خبرة في تنفيذ الحوكمة الإلكترونية، وبالتالي يمكن لإندونيسيا أن تتعلم من المملكة المتحدة، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.



وأوضح باتريا، في بيان صادر عن وزارته اليوم السبت: "يجب أن تتعلم إندونيسيا من تلك النجاحات حتى لا نضطر إلى تكرار أو تجربة نفس الأخطاء".



وقال باتريا، إن وزارته لديها مهمتان تتعلقان بتنفيذ الحكومة الإلكترونية، وهما بناء البنية التحتية وتنفيذ التكامل والتشاور من أجل التشغيل البيني للتطبيقات المستخدمة من قبل الوزارات والمؤسسات والحكومات المحلية.



وأضاف: "تحتاج إندونيسيا إلى الإشراف على الدعم الفني من الدول التي نفذت بنجاح الحكومة الإلكترونية، ومن بينها المملكة المتحدة".



وأشار إلى أن إندونيسيا أقامت تعاونا مع عدة جهات منها جامعات أجنبية لتطوير القدرات الفنية للحوكمة الإلكترونية.