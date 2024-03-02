لماذا يرتدي لاعبو ريال مدريد قميص الموسم الماضي أمام فالنسيا؟

حرص لاعبو فريق ريال مدريد، على دعم زميلهم البرازيلي فينيسيوس جونيور ضد العنصرية، خلال مواجهة فالنسيا المقامة حاليًا على ملعب ميستايا.

ارتدى لاعبو ريال مدريد قميص الفريق في الموسم الماضي، خلال مواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت، وذلك من أجل دعم فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لهتافات عنصرية في هذا الملعب من قبل.

وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا خلال مواجهة الفريقين بالموسم الماضي، ليخرج اللاعب البرازيلي من الملعب وهو يبكي في لقطة أثارت تعاطف الكثير معه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فالنسيا وريال مدريد بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني «الليجا».

واحتفل جونيور بهدفه في شباك فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول، بطريقة خاصة من خلال رفع الإشارة الخاصة بمحاربة العنصرية.