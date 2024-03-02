تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وجميع القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين؛ بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عددا من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز خلال شهر يناير الماضي، حيث تم المرور على 348 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط 207 منشآت مخالفة، وتحرير 8 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة، و4 محاضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

وأكد الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، إصدار ترخيص لـ8 منشآت طبية خاصة، وتوفيق أوضاع 83 منشأة طبية، وإنذار 191 منشأة طبية خاصة، وفحص 14 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.