 المرور على 348 منشأة طبية خاصة.. وتحرير 8 محاضر غلق إداري في المنيا - بوابة الشروق
السبت 2 مارس 2024 3:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المرور على 348 منشأة طبية خاصة.. وتحرير 8 محاضر غلق إداري في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 2 مارس 2024 - 3:11 م | آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 3:11 م

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وجميع القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين؛ بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عددا من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز خلال شهر يناير الماضي، حيث تم المرور على 348 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط 207 منشآت مخالفة، وتحرير 8 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة، و4 محاضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

وأكد الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، إصدار ترخيص لـ8 منشآت طبية خاصة، وتوفيق أوضاع 83 منشأة طبية، وإنذار 191 منشأة طبية خاصة، وفحص 14 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك