دراسة: ربع الأمريكيين يكرهون إسرائيل بسبب العدوان على غزة

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تصاعدت موجة الكراهية لإسرائيل بين الأمريكيين بشكل لافت، خلال السنة التي شهدت انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تغيير توجهات بعض الأمريكيين حول الصراع العربي الإسرائيلي لصالح القضية الفلسطينية.

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن المركز المضاد للتشهير لدراسات معاداة السامية، أنه من بين 4143 أمريكيا تم استطلاع آرائهم 24% يكرهون إسرائيل.

وأضافت الدراسة، أن نسبة كارهي إسرائيل زادت بـ4% في سنة واحدة فقط وهي التي شهدت عملية طوفان الأقصى.

وأوضحت الدراسة، أن مواليد التسعينيات هم الأشد كرها لإسرائيل يليهم مواليد الثمانينيات، إذ يرى 16% من مواليد التسعينيات ضرورة طرد الإسرائيليين من كامل الأراضي الفلسطينية، بينما يتبنى ذلك الرأي 12% من مواليد الثمانينيات.

وبينت أن 23% من المشاركين بالدراسة لديهم أقارب وأصدقاء متعاطفين مع المقاومة الفلسطينية.

وذكرت الدراسة، أن 48% من إجمالي المشاركين مؤيدين لحل الدولتين.