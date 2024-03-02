مستشار الرئيس للصحة: تجربة مصر في السياحة العلاجية طويلة المدى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بالسياحة بما في ذلك السياحة الاستشفائية نظرًا لدورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الاهتمام بالسياحة العلاجية ليس وليد اليوم لكنّ موجود في قلب الاهتمام علميًّا وعمليًّا منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنّ تجربة مصر في السياحة العلاجية طويلة المدى.

ولفت إلى استقبال مصر ضيوفًا من المنطقة العربية وإفريقيا خلال السنوات الماضية وبأعداد ليست بالقليل من طالبي التشخيص والعلاج أو إجراء عمليات من مختلف الجراحات.

ويأتي إطلاق المؤتمر بتوجيهات الرئيس السيسي لإبراز إمكانات الدولة المصرية في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي، وكذلك إمكانيات الدولة في المؤسسات الصحية المتخصصة في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وعلى رأسها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء.