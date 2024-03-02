سرايا القدس: أسقطنا مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شمال غزة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات في شمال غزة.



وقالت "سرايا القدس"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" على منصة "إكس" اليوم: "أسقطنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين طائرة صهيونية بدون طيار من نوع هيرمس 900، بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة".



وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.



ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاومين الفلسطينيين.