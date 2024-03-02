وكيل الأوقاف بالإسكندرية: الانتهاء من استعدادات المساجد لاستقبال شهر رمضان

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق، الانتهاء من استعدادات المساجد بما فيها مقارئ الجمهور وصلاة التراويح ومحابس الإفتاء، مع استمرار مبادرة "حصن طفلك" لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوجيه قوافل مساعدات من صكوك الإطعام لأهالي غزة.



وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، اليوم السبت، أن الاستعدادات شملت جولات تفقدية مفاجئة للتأكيد على نظافة المساجد وتطهيرها وصيانة الحمامات وتواجد القيادات للمتابعة المستمرة، علاوة على وضع خطة دعوية شاملة الأنشطة والأمسيات الدينية وتنظيم المقارئ والدروس الدينية التي تدعو التعاطف وصلة الرحم والتعريف بروحانيات الشهر الكريم.



وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد ملتقى فكري الذي بمشاركة الأئمة والواعظات وقادة الفكر والتنوير، لافتا إلى مقارئ الواعظات ومجالس الإفتاء مستمرة في المساجد والأندية.