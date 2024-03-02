سلطنة عمان ترحِب بنتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

أعربت سلطنة عُمان، اليوم السبت، عن ترحيبها بانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية "موسكو" يومي الخميس والجمعة الماضيين بمشاركة جميع القوى والفصائل.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العُمانية، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن الاجتماع، مؤكدة "أهمية البناء على زخم النتائج الإيجابية له وصولًا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني تكفل تمثيلًا شاملًا لكل المكونات والفصائل الفلسطينية، وبما يفي بتطلعات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية المصيرية والمفصلية".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، أمس الجمعة، أنها ستستمر في عقد اللقاءات الرامية إلى استعادة الوحدة الوطنية خاصة بين حركتي "فتح" و"حماس"؛ من أجل توحيد جهودها في مواجهة إسرائيل وخططها "الاستعمارية والاستيطانية".

وجاءت تصريحات الفصائل، في بيان لهم، عقب اجتماع ضم 13 فصيلا فلسطينيا بينهم حركة "فتح" وحركتا "حماس" والجهاد الإسلاميتان، على مدار يومين في موسكو، بدعوة روسية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

جدير بالذكر أن اجتماع الفصائل في موسكو هو الأول منذ اندلاع الحرب ما بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي التي خلفت أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 72 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة.