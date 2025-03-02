أكد الفنان حمادة هلال، أن والدته عانت كثيرا في حياتها، لكنها كانت صبورة في مسيرتها مع والدها، مضيفا: "أمي تعبت معايا جدا وبتعلم من أمي ومراتي كانت بتحبها جدا، وفي البداية أمي كانت أكتر واحدة صبورة وكانت واقفة مع أبويا واحنا أربعة إخوات وتعبت علينا جدا".

وأضاف حمادة هلال، خلال حواره مع الاعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، أن والدته كانت سند في رحلة والده قائلا: "أمي كانت سند لأبويا وممكن ميبقاش معاها أي حاجة ولكن تعرف تدبر أمورها وربنا كرمنا بيها ولما جالها مرض السرطان وأخذنا قرار إننا منعرفهاش ولما بدأنا رحلة الكيماوي كانت صعبة جدا، وكنت بقول للطبيب بلاش تجيب لها سيرة إنها مريضة سرطان".

واستكمل: "أمي كانت بتصدق هي طيبة جدا لكن كانت ذكية وفضلت عمله نفسها مش عارفه إنها مريضة سرطان وهي حبت الفيلم ومشيت معانا وخفت شوية، وبعدين حصل انتكاسة وصبرت على المرض وكانت دائما تعلمنا ازي نحافظ على النعمة".

وكشف: "قبل ما أمي تموت بأسبوع رحت اشتريت لها كفن وقلت لأسرتي أمي الأسبوع ده هتمشي وكانت بتفوق وتروح في غيبوبة، وخالتي قالت لي مامتك مكنتش عايزة تدفن في البلد عايزة تدفن في القاهرة فمكنتش جايب مقابر في القاهرة، وقابلت راجل محترم هو مقاول واشتريت قبر قبل ما تتوفى وكنا هنروح البلد لكن اشتريت القبر في القاهرة عشان وصيتها".