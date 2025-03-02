مارك روته يحث زيلينسكي على إصلاح علاقته بترامب بعد خلاف

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نصح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإصلاح علاقته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد الحوار المحتدم والغاضب الذي دار بينهما أمس الجمعة.

ووصف الجدال الذي شهده المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أثناء زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس بأنه "مؤسف".

وقال روته في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "من المهم أن يجد الرئيس زيلينسكي سبيلا لاستعادة علاقته بالرئيس الأمريكي وفريق القيادة الأمريكية البارزة".

وأفاد بأنه تحدث مرتين مع الرئيس الأوكراني منذ ذلك الحين.

وبذل روته، الذي سيحضر قمة للقادة الأوروبيين في وجود زيلينسكي بشأن أوكرانيا في لندن غدا الأحد، جهدا كبيرا لتبديد الشكوك حول نيات الولايات المتحدة.

وقال لـ "بي بي سي" إن أوكرانيا وحلفاءها "يجب أن يقدروا أن الرئيس ترامب قدم الكثير حتى الآن من أجل أوكرانيا".

وأصر ترامب على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التفاوض وأصدر إنذارا مفاجئا: إما أن تسعى أوكرانيا للتوصل لاتفاق مع موسكو، أو تسحب الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية، وتترك أوكرانيا "تتصدى لها" وحدها.

وأجاب زيلينسكي الذي بدا عليه الإحباط والاحتجاج على توبيخ ترامب ونائبه جيه دي فانس "لن يكون هناك تنازلات لقاتل على أراضينا".

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى قيادة أوروبية أقوى في ظل عدم اليقين المتنامي الذي يخيم على دعم الولايات المتحدة.

وذكرت بيربوك اليوم: "إننا بحاجة إلى اتخاذ إجراء الآن، على المستويين الأوروبي والوطني". وحثت ألمانيا إلى التقدم وقيادة الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا.