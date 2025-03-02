وزير التعليم يتفقد مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة ويهنئهم بحلول شهر رمضان

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، اليوم، مبنى ديوان عام الوزارة لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومتابعة سير العمل وتنفيذ آلياته بالإدارات المركزية المختلفة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين، وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة.

وقدم عبد اللطيف التهنئة لجميع العاملين، مشيدًا بالتفاني والإخلاص الذي يظهره الموظفون في أداء مهامهم، وتقديره للجهود المبذولة من قبلهم لتحقيق رؤية الوزارة في تطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، مشددًا على أن نجاح الوزارة يعتمد بشكل كبير على العمل الجماعي والتعاون بين جميع العاملين.

كما تفقد مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث شملت الزيارة الإدارات العامة لمستشاري تنمية المواد الدراسية، والتعليم الخاص، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، والمركزية للشئون المالية، والمركزية لتطوير المناهج وعدد من مكاتب العاملين، مطالبا العاملين بالوزارة بأهمية تعزيز روح التعاون والمشاركة، مما ينعكس على قدرتهم على تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة.