محمد هنيدي ينتقد السوشيال ميديا وجلوس الفتيات في الكافيهات بمسلسل شهادة معاملة أطفال

شهدت أحداث الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، عدة تعليقات أو انتقادات مغلفة بالكوميديا من قبل الفنان محمد هنيدي، لعدد من الأمور التي أصبحت موضة أو شائعة في عصرنا الحالي.

وانتقد "هنيدي"، الذي يجسد شخصية المحامي عبد الستار الكف، جلوس البنات في الكافيهات العامة بشكل مكثف، حيث تساءل قائلا أثناء أحداث الحلقة الثانية: "عادي إن البنات تقعد كتير كده في الكافيهات؟ عشان كده بقى اسمها كافيه مش قهوة؟!".

وفي مشهد آخر، استغرب من فكرة الصور السيلفي عند طلب أحد العامة لصورة سيلفي معه.

وفي الحلقة الأولى، انتقد بشكل ساخر وكوميدي موضة أسماء البنات الغريبة، وعدم تسمية الفتيات بأسماء قديمة، وذلك عندما علم أن ابنته اسمها إنجي وليس نعيمة، كما أراد أن يسميها قبل أن يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل على إثرها في غيبوبة، بالإضافة لتعرض هنيدي، للسوشيال ميديا والاستعاضة بها عن الجرائد والصحف التقليدية.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" تدور أحداثه حول المحامي الفاسد عبد الستار الكف الذي يتعرض لغيبوبة تدوم ٢٠ عاما وعندما يستفيق يكتشف ان كثير من الامور تغيرت تماما.

ويشترك في البطولة نهى عابدين، وسما إبراهيم، وصبري فواز، وهناء الشوربجي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.