شولتس: وقف القصف الروسي على أوكرانيا نقطة انطلاق محتملة لمحادثات السلام

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن إنهاء القصف الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة بداية محتملة لمحادثات السلام.

وفي أعقاب القمة الخاصة بأوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن، قال شولتس اليوم الأحد إنه "سيكون من المفيد جدًا إذا تم التوصل إلى وقف القصف. سيكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق للمحادثات التي يمكن أن تستمر بعد ذلك."

ولم يقدم شولتس إجابة واضحة بشأن إمكانية إسهام ألمانيا في توفير ضمانات أمنية لاتفاق سلام في أوكرانيا، لكنه شدد على أهمية قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من خلال امتلاك جيش قوي. كما ألمح شولتس إلى أن ألمانيا قد تسهم في ذلك بشكل أساسي من خلال الدعم المالي، وقال:" سيتطلب ذلك جهدًا، لم يستعد له الكثيرون بعد بشكل كافٍ."