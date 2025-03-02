إسرائيل تعلن وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى غزة

أعلنت إسرائيل أنها أوقفت دخول جميع السلع والإمدادات إلى غزة.

ولم يوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار لكنه حذر من "عواقب إضافية" إذا لم تقبل حماس ما تقول إسرائيل إنه مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان تسليم المساعدات توقف بشكل كامل أم لا.

وانتهت أمس السبت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي شملت زيادة المساعدات الإنسانية. ولم يتفاوض الجانبان بعد على المرحلة الثانية، التي كان من المقرر أن تطلق حماس بموجبها سراح عشرات المحتجزين الباقين، مقابل انسحاب إسرائيلي ووقف إطلاق نار دائم.