إسرائيل توافق على خطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها وافقت على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وبالمقابل تفرج حماس عن رهائن، وسيجري تمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع أمني عقد في وقت متأخر من يوم السبت.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ينتهي شهر رمضان هذا العام في 29 مارس، بينما ينتهي عيد الفصح في 19 أبريل.

وقالت إسرائيل إن حماس لم تقبل بعد المقترح الأمريكي.

وسيجري الإفراج عن نصف الرهائن المتبقين في قطاع غزة – سواء الأحياء أو المتوفين – في اليوم الأول من تمديد وقف إطلاق النار، وفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وسيجري الإفراج عن الرهائن المتبقين في نهاية الفترة إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن الخطة اقترحها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وقال مكتب نتنياهو إن حماس رفضت الخطة حتى الآن، وأضاف أنه إذا غيرت حماس موقفها، فإن إسرائيل ستبدأ فورا في مفاوضات حول جميع تفاصيل الخطة.

وكانت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش الذي كان قد أوقف مؤقتا الحرب التي استمرت 15 شهرا بين إسرائيل وحماس في غزة قد انتهت يوم السبت، الذي يتزامن هذا العام مع بداية شهر رمضان لمئات الملايين من المسلمين.

ويعتبر شهر رمضان وقتا يتصاعد فيه التوتر، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس.