تعيين حاخامات عسكريين بالجيش الألماني لمعتنقي اليهودية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سوف يعين حاخامات عسكريين لأجل الجنود الذين يعتنقون الديانة اليهودية.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين أنه من المقرر التفاوض بشأن اتفاق حكومي بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والمجلس المركزي لليهود بهذا الشأن.

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين : "في كل مكان بألمانيا تزدهر الحياة اليهودية من جديد. إنها هدية عظيمة"، مؤكدة أنها تشعر بالامتنان لأن سيدات ورجال يعتنقون الديانة اليهودية يخدمون في الجيش الألماني، وقالت: "يظهر ذلك أيضا ما يمثله الجيش الألماني".

وبحسب تصريحات فون دير لاين، فإنه من المخطط أيضا تحسين سبل الدعم الروحي للجنود الذين يعتنقون الديانة الإسلامية أيضا، ولكنها أشارت إلى أنه ربما لن يتم إبرام اتفاق حكومي حاليا بهذا الشأن لأسباب قانونية في ظل عدم توافر مؤسسة مركزية للجمعيات المسلمة في ألمانيا، لافتة إلى أنه سيتم انتداب رجال دين مسلمين بالجيش الألماني عن طريق عقود إعارة.

وسوف يتشاور المجلس المركزي لليهود بألمانيا غدا الأربعاء مع خبراء من الجيش والأوساط السياسية بشأن تعيين حاخامات عسكريين لدى الجيش الألماني.

وكان رئيس المجلس جوزيف شوستر قد اقترح تعيين حاخامات عسكريين، وأشار إلى أنه حان الوقت بعد 70 عاما من نهاية الحرب العالمية الثانية لتأسيس رعاية روحية يهودية بالجيش الألماني، وذلك بحسب ما كتبه في مقال لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" الألمانية.

يشار إلى أن هناك ما يتراوح بين 250 و300 جندي يهودي في الجيش الألماني حاليا.