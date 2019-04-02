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المرصد السوري: وفاة 13 طفلا في مخيم الهول للنازحين بشرق الفرات

دمشق- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 12:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 12:44 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بمقتل 13 طفلا جراء سوء الأحوال الصحية والمعيشية في مخيم الهول للنازحين في منطقة شرق الفرات.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه يرتفع بذلك عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة في المخيم إلى 207 على الأقل منذ مطلع ديسمبر الماضي وحتى اليوم.

وأشار إلى أن المخيم يعاني من نقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية، بفعل تقاعس المنظمات الدولية، والتي لم تكن على حجم المأساة والكارثة التي يشهدها المخيم.

ولفت المرصد إلى أن المخيم الذي بات من أكبر المخيمات في منطقة شرق الفرات والأراضي السورية، تحول لدويلة تضم غالبيتها عوائل عناصر تنظيم داعش، من جنسيات مختلفة سورية وعربية وآسيوية وغربية.

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