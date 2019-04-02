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الناتو: سندعم قوتنا العسكرية بمليارات الدولارات نهاية العام المقبل

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 9:50 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إن الحلف سوف يدعم القوة الدفاعية له بمليارات الدولارات بنهاية العام القادم.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي ترامب، خلال اللقاء، أن أموالاً طائلة سوف يتم استثمارها عسكرياً خلال الأعوام القادمة في الحلف.

ومن ناحية أخرى، تطرق ترامب إلى التطورات حول الهجرة الجنوبية الحدودية مع المكسيك قائلاً إنه ينبغي إغلاق الحدود وأنه "مستعد" لذلك، مضيفاً أن المكسيك بدأت في اعتقال المزيد من الأشخاص وإيقافهم.


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