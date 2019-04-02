المتحدث باسم قمة تونس: لم يصلنا أي موقف رسمي بشأن مغادرة أمير قطر

قال السفير محمود الخميري، المتحدث باسم القمة العربية بتونس، إن تونس ستعمل خلال فترة رئاستها للقمة العربية، على تفعيل بعض القرارات ومتابعة تنفيذها، خاصة في ظل اشتداد الأزمات في الوطن العربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم العمل على حل بعض الأزمات، مثل الأزمة في ليبيا، متابعًا: «على الليبيين أن يحسموا أمرهم وأن يجلسوا على طاولة المفاوضات لتسريع الحل بعيدًا عن كل تدخل أجنبي».

وعقب: «لم نصل إلى هذا الوضع منذ قيام الجامعة العربية، وسنحاول قدر المستطاع حلحلة بعض القضايا، رغم أن هناك قضايا مستعصية».

وبشأن مغادر أمير قطر للقمة العربية، أثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية، أوضح أنه لم يصل أي اعتذار أو موقف رسمي من قطر بشأن هذا الأمر، مستطردًا: «هذا أمر يرجع إلى كل دولة، وكل جانب حر في تقديره، ولم يصلنا أي شيء من قطر، وهناك بعض الوفود غادرت صباحًا».

واستضافت تونس أمس الأحد، الدورة الثلاثين من القمة العربية، التي ناقشت عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.