تقرير اقتصادي يحذر من مخاطر التوترات مع واشنطن و«بريكست» على اقتصاد منطقة اليورو

حذر تقرير اقتصادي إيطالي - ألماني - سويسري مشترك من أن سيناريو التنبؤ الحالي يحذر من مخاطر تراجع النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وأوضح التقرير - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء - أن هذا السيناريو مرتبط بتفاقم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطورات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فضلا عن تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي.

كما حذر التقرير المشترك الصادر عن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء والمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء ومعهد الأبحاث الاقتصادية السويسري من أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى إحداث توترات جديدة في الأسواق المالية، والتي تشهد في الوقت الراهن تراجعاً ملحوظا في التقلبات مقارنة بنهاية عام 2018.