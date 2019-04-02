قائد جيش تايلاند يحذر من أي تحركات تهدد الملكية الدستورية

حذر قائد الجيش التايلاندي أبيرات كونجسومبونج، اليوم الثلاثاء، من أن الجيش سوف يحارب بقوة أي تحركات تهدد النظام الملكي الدستوري للبلاد، وعلى رأسه الملك كزعيم للدولة.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن تصريحات الجنرال كونجسومبونج -خلال مؤتمر صحفي اليوم- بدت تستهدف المفكرين الداعمين لحزب (المستقبل إلى الأمام) الذي تفيد النتائج المبدئية لانتخابات 24 مارس الماضي بحصوله على المركز الثالث، وكان أحد مؤسسي الحزب عضوا بجماعة مفكرين تطالب بتعديل قانون البلاد الذي يفرض أحكام سجن مشددة ضد من يدانون بتشويه المملكة.

يُشار إلى أن النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية أظهرت فوز حزب (بالانج براشارات) المدعوم من الجيش، وذلك دون الإعلان عن عدد المقاعد التي فاز بها، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية رسميا الشهر المقبل.