سال يؤدي اليمين لتولي رئاسة السنغال لفترة ولاية ثانية

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أدى الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم الثلاثاء اليمين لتولي رئاسة البلاد لفترة ولاية ثانية تمتد خمس سنوات، أمام أعضاء المجلس الدستوري في البلاد.

وكان سال قد فاز من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 24 فبراير الماضي بنسبة 26ر58 بالمئة.

وألقى الرئيس كلمة موجزة تعهد فيها بالعمل على علاج مشكلة بطالة الشباب وتمكين المرأة والحوكمة والأمن والتحديات البيئية والإصلاحات المؤسسية خلال فترته الثانية.

وحضر حفل التنصيب عدد من القادة الأفارقة بما في ذلك الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، والرئيس الليبيري جورج ويا والرئيس النيجيري محمدو بوهاري.

يشار إلى أن الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يمسك بالسلطة منذ أن فاز بالانتخابات في مواجهة الرئيس السابقة عبد الله واد في عام 2012، كان المرشح الأوفر حظا في الاستطلاعات بعد استبعاد معارضين بارزين من الانتخابات بعد إدانتهما بإساءة استخدام المال العام.