إصابة 3 أشخاص جراء انفجار بأكاديمية عسكرية في سان بطرسبورج الروسية

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء انفجار في أكاديمية عسكرية بمدينة "سان بطرسبورج" شمال غرب البلاد.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية في نبأ عاجل - دون التطرق لمزيد من التفاصيل.