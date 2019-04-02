الثلاثاء 2 أبريل 2019 1:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار إقامة المباريات على ملعب برج العرب بحالته الحالية ؟
النتـائـج تصويت

محكمة عسكرية روسية تقضي بالسجن المشدد 19 عاما لضابط سابق لانتمائه لداعش

موسكو- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 12:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 12:52 م

قضت محكمة "روستوف" العسكرية الروسية بالسجن المشدد لمدة 19 عاما بحق ضابط سابق يدعى دينيس خيساموف؛ بعد إدانته بالقتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن خيساموف المولود في إقليم كراسنودار، شارك في نشاطات التنظيم الإرهابي في سوريا، وتدرب في معسكرات تابعة للإرهابيين في محافظة الرقة، كما عمل في تركيا على تجنيد المسلحين للقتال في صفوفهم.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت خيساموف في أبريل 2017، وسلمته لحكومة طاجكستان لأنه كان يحمل جواز سفر طاجيكيا تبين لاحقا أنه مزور؛ لتسلمه طاجكستان لروسيا التي كانت قد عممت بطاقة بحث دولية باسمه، ومواصفاته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك