أسبانيا والبرتغال تعتزمان الاحتفال بالذكرى رقم 500 لأول رحلة حول الكرة الأرضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم أسبانيا والبرتغال الاحتفال بالذكرى الـ 500 لأول رحلة دوران حول الكرة الأرضية بإقامة العديد من الفعاليات هذا العام وحتى عام 2022.

ويشمل البرنامج إقامة معارض وحفلات موسيقية وعروض مسرحية وراقصة وكذلك أنشطة رياضية وعلمية، بحسب إعلان مشترك صدر الاثنين في مدريد ولشبونة.

يذكر أن أول رحلة دوران حول الكرة الأرضية بدأت في 10 أغسطس عام 1519 من إشبيلية. وفي 20 أيلول/سبتمبر وصلت البعثة إلى مدينة سانلوكار دي بارميدا بالأندلس.

ونيابة عن التاج الأسباني وبتوجيه من المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان أبحرت خمس سفن غربا لإكتشاف الطريق البحري إلى الهند وجزر التوابل "سبايس".

يشار إلى أن بعثة 1519 اكتشفت المضيق بين البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية وتييرا ديل فويجو، وأطلق على البعثة اسم الملاح ماجلان.

وفي عام 1521 قتل ماجلان في جزيرة ماكتان في جنوب شرق آسيا أثناء مناوشة.