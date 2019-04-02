المحكمة العليا بالفلبين تطلب الكشف عن التقارير الشرطية لعمليات القتل في إطار مكافحة المخدرات

طلبت المحكمة العليا في الفلبين، اليوم الثلاثاء، من المحامي العام، الكشف عن جميع التقارير الشرطية الخاصة بعمليات القتل في إطار حملة مكافحة المخدرات غير القانونية في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف منذ عام 2016.

وسعت الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، إلى الكشف عن تلك التقارير، لمساعدة ضحايا حملة مكافحة المخدرات التي أطلقها الرئيس، رودريجو دوتيرتي.

وقال المتحدث باسم المحكمة، برايان كيث هوساكا: "طلبت المحكمة من المحامي العام، تقديم التقرير الشرطي إلى المحكمة العليا"، وإرسال نسخ إلى مقدمي الالتماس.

وقد تم طلب التقارير الشرطية، في إطار عريضة قدمها "مركز القانون الدولي"، بالنيابة عن سكان منطقة تقع في مانيلا، يطلبون الحماية من الحرب ضد المخدرات.

كما تقدمت مجموعة من المحاميين المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتماس يشكك في مدى دستورية الحملة ضد المخدرات غير القانونية، وتهدف المجموعة إلى الكشف عن أكثر من 20 ألف من تقارير الشرطة.

وقد لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم في العمليات التي تقوم بها الشرطة، في إطار حملة الحكومة لمكافحة المخدرات غير القانونية منذ عام 2016، بحسب إحصاءات الشرطة الرسمية.

من ناحية أخرى، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أكثر من 12 ألفا، وفقا لتقديرات جماعات حقوقية وجماعات كنسية محلية.