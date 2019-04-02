الثلاثاء 2 أبريل 2019 7:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار إقامة المباريات على ملعب برج العرب بحالته الحالية ؟
النتـائـج تصويت

البرلمان البريطاني يرفض 4 بدائل لاتفاق بريكست

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 6:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 6:17 ص

صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، مساء الاثنين، ضد أربعة اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك