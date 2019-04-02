البرلمان البريطاني يرفض 4 بدائل لاتفاق بريكست

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صوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، مساء الاثنين، ضد أربعة اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل الأوروبي.