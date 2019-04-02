اجتماع عراقي ألماني لبحث تطوير المؤسسات الاقتصادية في بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء مع وفد وكالة التنمية الألمانية برئاسة مارسيل فانهوفين آليات تطوير المؤسسات الاقتصادية العراقية وتدريب العاملين بهدف النهوض بالاقتصاد العراقي.

وقال نائب رئيس العراقي، خلال استقبال وفد وكالة التنمية الالمانية اليوم ، إن البرنامج الحكومي يهتم بشكل كبير بتطوير الاقتصاد وبناء سياسات اقتصادية قد تقوم على أساس تقديم الخدمات وإعادة البناء والاعمار والاهتمام بالقطاع الخاص وتطوير العاملين .

وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للاقتصاد هو ترجمة عملية لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقسم الاعمال إلى قطاعات متخصصة لتقوية الاقتصاد بكل جوانبه والتقليل من الاعتماد على إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة .

من جانبه، تعهد فانهوفين بتقديم وكالة التنمية الألمانية كل "الدعم الممكن من تدريب وخبراء وخبرات من اجل التنمية البشرية للمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد ومشاريع الحكومة في تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية".

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آليات تطوير عمل المؤسسات الاقتصادية في العراق وتدريب العاملين بها من اجل رفع كفاءة الاداء والارتقاء بمستوى عمل تلك المؤسسات.

واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق يقوم على أساس تبادل الخبرات والاستعانة بالخبراء والمستشارون والمدربين الألمان في القطاعات الاقتصادية من أجل النهوض بواقع الاقتصادي العراقي.