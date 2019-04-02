المحكمة العليا الأمريكية: لا يمكن ضمان وفاة بدون ألم للمحكوم عليهم بالإعدام

قضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، أن أولئك الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام في النظام القضائي الأمريكي لا يتمتعون بالحق في الموت بدون ألم.

واتخذت المحكمة العليا هذا الرأي، الاثنين، بعد تأييد 5 قضاة ومعارضة 4 قضاة لتنتصر الأغلبية المحافظة بالمحكمة.

وهذا يعني أن الحظر الدستوري على أساليب العقوبات "القاسية وغير العادية" لا يزال يقيد أنواع عقوبات بالإعدام ترقى إلى التعذيب "لكنه لا يضمن للسجين الموت بدون ألم".

وأشار القرار الذي اتخذ بالأغلبية إلى أن الشنق، على سبيل المثال، اعتبر شكلا قانونيا من الإعدام، على الرغم من أنه ليس بدون ألم.

وجاء هذا القرار بعد أن تقدم راسل باكليو، الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه جراء ارتكابه جريمة قتل في عام 1996 بالحقنة القاتلة في ولاية ميسوري، بطعن ضد استخدام طريقة الحقن القاتل.

وفي الطعن الذي تقدمه به إلى المحكمة، أكد باكليو أن الحقنة ستتسبب له بألم بالغ لأنه يعاني من مرض يعرف باسم ورم وعائي كهفي.