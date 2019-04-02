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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

رام الله- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 12:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 12:53 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة القدس، وشابين من جنين، وأعاد اعتقال الأسير المحرر حسن يوسف من رام الله، والذي كان قد أمضى نحو (20 عاما) متفرقة في سجون الاحتلال.

وفي الخليل جنوب الضفة، أصيب عدد من الطلبة والهيئة التدريسية في مدرسة الخليل الأساسية، بحالات اختناق جراء استنشاقهم لغاز مسيل للدموع، أفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال قاموا بإطلاقه ورصاص حي ومطاطي باتجاه المدرسة والطلبة.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل عدد من المصابين بحالات اختناق إلى المستشفى للعلاج، ولم تنتظم الدراسة في المدرسة.

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