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وزير الداخلية الألماني: بلادنا من أكثر دول العالم أمنا

برلين - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 4:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 4:24 م

ذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن أقل من 1% من السكان في ألمانيا سقطوا ضحايا لجرائم خطيرة العام الماضي.

وقال زيهوفر، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم الإحصائية الجنائية للشرطة لعام 2018: "ألمانيا واحدة من أكثر دول العالم أمنا".

وأضاف زيهوفر في إشارة إلى عدد الجرائم المسجلة الذي بلغ العام الماضي 5.56 مليون جريمة: "كل جريمة لها وقعها الجسيم بالطبع، لكن من الناحية الموضوعية فإن هذه أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ عقود".

ومقارنة بعام 2017، انخفض عدد الجرائم المسجلة لدى الشرطة بنسبة 3.6%.

ولم يتضح عدد الجرائم غير المعلومة لدى الشرطة.

وحاول المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الوقوف على حجم الجرائم غير المسجلة عبر استطلاع حول الشعور بالأمن والخبرات التي مر بها مواطنون كضحايا لجرائم.

وقال رئيس المكتب هوجلر مونش: "المواطنات والمواطنون نادرا ما يقعون ضحايا لجرائم".

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