أمريكا: اجتماع الناتو يركز على التهديدات الروسية

قال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع في واشنطن سوف يركز على التهديدات الروسية للحلف، بالإضافة إلى المحادثات حول أفغانستان وتقاسم الأعباء المالية الزائدة.

وكرر المسئول أيضا التحذيرات إلى تركيا بعدم شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس- 400، قائلا إن مثل تلك الخطوة تخاطر ليس فقط بإخراج أنقرة من برنامج المقاتلات من طراز إف -35، ولكن أيضا قد تتسبب في فرض عقوبات.

وقال المسئول الرفيع بالخارجية الأمريكية للصحفيين اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن التحالف "لا يزال قويا ومتحدا".

وأعرب ترامب مجددا عن شكوكه الخاصة بشأن التحالف، وتحديدا المخاوف بشأن بند الدفاع المشترك، مع ذلك لا تزال المسألة المالية هي القضية الرئيسية بالنسبة للرئيس، مع إدانته للدول التي فشلت في تحقيق الهدف بتخصيص 2 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي على الدفاع.

وقال المسئول إنه سوف يكون هناك "نقاشا صريحا حول تقاسم الأعباء خلال الاجتماع الوزاري".

ويجتمع الوزراء لاحياء الذكرى السبعين لتأسيس التحالف. ومن المقرر أن يلقي ستولتنبرج كلمة أمام الكونجرس الأمريكي يوم غد الأربعاء قبيل إنطلاق الاجتماع الوزاري ليلة الأربعاء ويمتد حتى اليوم التالي.

وقال المسئول "إن جميع عناصر التهديد الروسي سوف يتم مناقشتها"، وتتراوح قائمة المخاوف من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وجورجيا إلى التدخل في الانتخابات والهجوم على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.

ومؤخرا، غضبت الولايات المتحدة من الدعم الروسي لفنزويلا. وتدعم تركيا ايضا الحكومة الفنزويلية.

وبالوضع في الاعتبار مستوى القوات في أفغانستان، أشار المسئول إلى أن عملية السلام مستمرة، وأن أي خفض للتواجد العسكري في البلاد من المرجح أنه سوف يعتمد على نتائج المفاوضات.