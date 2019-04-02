الرئيس الإندونيسي يتقدم في استطلاع رأي قبيل الانتخابات

تقدم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على منافسه في الانتخابات الوشيكة برابوو سوبيانتو، حيث تراوحت نسبة الناخبين الذين يحتمل أن يمنحوه أصواتهم بين 56.8% و63.2%، وذلك في استطلاع رأي أجرته مؤسسة "Lingkaran Survei Indikator Denny JA" في مارس الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نسبة من يحتمل أن ينتخبوا سوبيانتو تراوحت بين 36.6% و43.2% من الناخبين، وفقا للاستطلاع الذي نشر اليوم الثلاثاء.

ولم تقدم مؤسسة الاستطلاعات تفاصيل حول عدد الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم والناخبين الذين امتنعوا عن المشاركة في الاستطلاع الأحدث.

وكان ويدودو قد تقدم أيضا في استطلاع أجري في فبراير الماضي، حيث أعرب 58.7% من المشاركين عن تأييدهم له، مقابل 30.9% أيدوا سوبيانتو، مع الإعلان عن نسبة 9.9% لم تحسم أمرها أو امتنعت عن المشاركة.

ويحظى ويدودو بتأييد أغلبية من الناخبين الرجال والنساء إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم، كما أن نسبة من يحتمل أن ينتخبونه مرتفعة بين المسلمين وغير المسلمين مقارنة بنسبة مؤيدي سوبيانتو.

وقال ما بين 55% و61.4% من المسلمين المشاركين في الاستطلاع إنهم سوف يمنحون أصواتهم لويدودو، مقابل 38.6% إلى 45% لسوبيانتو.

كما أيد 74.5% إلى 80.9% من غير المسلمين الرئيس الحالي، مقابل 19.1% إلى 25.5% لمنافسه.

وتعد نسبة مؤيدي سوبيانتو أعلى بين أتباع طائفة المحمدية، وطائفة "جبهة الدفاع الإسلامية".

وشمل الاستطلاع الأحدث 1200 شخصا في الفترة من 18 إلى 26 مارس في 34 إقليما إندونيسيا، ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 2.8%.

وتجري الانتخابات في إندونيسيا في 17 أبريل الجاري.