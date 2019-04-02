رئيس المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الإيطالي «مستمر في التدهور»

وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، الثلاثاء، الاقتصاد الإيطالي بأنه مصدر قلق، وطالب الحكومة الإيطالية ببذل المزيد من أجل تحفيزه.

وقال يونكر: "أشعر بالقلق بعض الشيء لرؤية الاقتصاد الإيطالي وهو مستمر في التدهور. وأتطلع إلى قيام السلطات الإيطالية ببذل جهود إضافية لتعزيز نمو الاقتصاد".

وأضاف أن إيطاليا لديها مجال "محدود" بشأن السياسات التوسعية في الموازنة، في ظل "الدين العام المرتفع". واستطرد: "لكننا لا نزال على تواصل لنرى كيف يمكننا التعامل مع الأمر".

جاءت تصريحات رئيس الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي من بين مهامها مراقبة انضباط موازنات الدول الأعضاء، بعد اجتماع عقده في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا، صاحبة أكبر ثالث اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوربي التي تعاني من ركود. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت أمس أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بـ2ر0% في 2019 .

ويزيد الاقتصاد المتعثر من صعوبة قيام الحكومة الإيطالية بالحفاظ على مستويات عالية من الدين العام، الذي يتجاوز حاليا 130% من إجمالي الناتج المحلي.