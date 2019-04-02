رئيسة الحزب الاشتراكي بألمانيا: لا أرى حلا آخر غير إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا

دعت أندريا ناليس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، صناع القرار السياسي في بريطانيا، لإخراج البلاد من الطريق المسدود الذي وصلت إليه، من خلال إجراء استفتاء شعبي ثان.

وقالت ناليس خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليوم الثلاثاء: "لم يعد يخطر ببالي شيء آخر غير ذلك".

وذكرت ناليس أن الجميع في ألمانيا، بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، يعتبرون الوضع الحالي في بريطانيا "فشلا كاملا للسياسة البريطانية، سواء على الصعيد الحكومي أو على الصعيد البرلماني".

أضافت ناليس: "إذا لم تنجح الحكومة، ولم ينجح البرلمان، فلابد من سؤال الشعب، لابد من إجراء استفتاء ثان.. لا أرى حلا آخر في الوقت الحالي".

يشار إلى أنه و وفقا للوضع الحالي فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل الجاري.

وفي حالة عدم إقرار اتفاقية الخروج أو التوصل لبديل آخر بحلول هذا التاريخ، فمن غير المستبعد أن يؤدي الخروج بدون اتفاقية لنتائج كارثية على الاقتصاد وعلى كثير من قطاعات الحياة في بريطانيا.

ويعارض البرلمان حتى الآن الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع بروكسل، وكذلك يعارض خروج بريطانيا بدون اتفاقية. كما رفض البرلمان جميع البدائل الأخرى.