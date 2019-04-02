فنزويلا: خطة لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء خلال 30 يوما

أعلنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأحد، عن إجراءات جذرية للتصدى لأزمة الانقطاعات المتكررة فى التيار الكهربائى التى شلت البلاد منذ مطلع مارس الماضى وأدت لتظاهرات احتجاجية جديدة.

وقال الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو فى خطاب عبر التلفزيون الرسمى «لقد وافقتُ على خطة مدتها 30 يوما لتنظيم إنتاج الكهرباء فى البلاد لتأمين توازن بين التوليد والنقل والتوزيع والاستهلاك، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان توزيع المياه»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف مادورو أن انقطاع التيار الكهربائى سببه «هجمات إرهابية» تتعرض لها البلاد فى إطار «حرب كهربائية أطلق العنان لها بهدف جعل البلاد مجنونة»، على حد تعبيره.

من جهته، أعلن وزير الإتصال خورخى رودريجيز أن خفض عدد ساعات العمل فى المؤسسات والإدارت العامة والخاصة بحيث بات دوام العمل النهارى ينتهى فى الساعة الثانية بعد الظهر.

وتعانى فنزويلا من رابع انقطاع كبير للتيار الكهربائى خلال شهر مما تسبب فى إظلام معظم مناطق البلاد لأكثر من 100 ساعة.