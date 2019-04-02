مدينة تشيانج ماي شمالي تايلاند تصارع أسوأ تلوث في العالم

قام رئيس وزراء تايلاند برايوث تشان أوشا، اليوم الثلاثاء، بزيارة مدينة تشيانج ماي شمالي البلاد، والتي تصارع حاليا التلوث الهوائي الأسوأ في العالم.

وقال برايوث أثناء مناقشة سبل تخفيف المشكلة مع المسؤولين المحليين: "سوف تحاول الحكومة معالجة هذا في غضون 7 أيام".

وأشار برايوث إلى أن الوضع سيئ للغاية في الوجهة السياحية الشهيرة، لدرجة أن الملك ماها فاجيرالونجكورن أعرب عن قلقه وأصدر تعليمات للسلطات بالتصدي للأدخنة في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لموقع "airvisual.com"، تم تصنيف تشيانج ماي على أنها المدينة الأكثر تلوثا في العالم لأكثر من أسبوع، حيث وصل "مؤشر جودة الهواء" إلى 409 نقاط، اليوم الثلاثاء، وهو ما يعد ضمن "المستوى الخطير".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضبابا دخانيا كثيفا للغاية في المنطقة الشمالية، حيث قال بعض المستخدمين إن مستوى رؤيتهم لم يتجاوز بضع مئات من الأمتار وأنهم اضطروا للبقاء في منازلهم والانتقال إلى مكان آخر حتى يتحسن الوضع.

وقال جيجنيش دافدا، أحد سكان تشيانج ماي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أطلب فقط احتياجاتي وأبقى في المنزل. لكن الأمر بدأ الآن في الخروج عن السيطرة".

وكتب ريتشارد بارو، وهو مدون بارز معني بالسفر، في تغريدة على "تويتر" أن خريطة التلوث "تجعل شمال تايلاند يبدو وكأن نارا تشتعل به".

وأضاف: "سيكون من الغباء عدم ارتداء أقنعة الضباب الدخاني اليوم".

وتعزو منظمة "جرين بيس" المعنية بالبيئة والأكاديميون هذا الضباب الحالي إلى حرق المواد الزراعية في المنطقة، وحثوا السلطات على تطبيق قوانين البيئة بشكل صارم.