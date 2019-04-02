«يونكر» يؤكد حرصه في الحفاظ على موقف أوروبي موحد إزاء «بريكست»

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وقال يونكر - عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - "لقد ناقشنا خلال الاجتماع في روما جميع المشاكل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية "رأيتم أن البرلمان البريطاني لم يكن قادرا على اتخاذ قرار أمس يجعل من الممكن التحرك صوب حل يتفق عليه الجميع، فإنني مهتم بحقيقة الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء من الآن فصاعداً إلى نهاية العملية.. في الأيام القليلة الماضية قلت إنه لو قارنت مجلس العموم البريطاني بأبو الهول لبدا لي أن أبو الهول أكثر انفتاحاً على الحوار".