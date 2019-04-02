فوز المؤلف بارت موييرت بجائزة «أستريد ليندجرين» السويدية لعام 2019

فاز المؤلف الفلمنكي بارت موييرت اليوم الثلاثاء بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية التذكارية لعام 2019.

وولد موييرت عام 1964 ويعيش في مدينة أنتويرب بشمال بلجيكا. وتشمل مجمل أعماله نحو 50 عملا، ما بين كتب مصورة وروايات وأشعار. كما يكتب موييرت نصوص سيناريو مسرحية وتليفزيونية.

وكانت الحكومة السويدية أطلقت الجائزة السنوية - التي تبلغ قيمتها 5 ملايين كرونه (537 ألف دولار) - في عام 2002، لمكافأة كتّاب ورسامي أدب للأطفال والشباب، بالإضافة إلى هؤلاء الذين يشجعون على القراءة تكريمًا للكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين.

وفازت الكاتبة الأمريكية جاكلين وودسون بالجائزة في العام الماضي، حيث ألفت نحو 30 كتابا، من بينها روايات وشعر وكتب مصورة.

وقالت لجنة التحكيم "لغة موييرت المكثفة والموسيقية تهتز مع العواطف المكبوتة والرغبات غير المعلنة"، وأضافت أن "موييرت أعطى الأولوية لإظهار حياتنا من جميع جوانبها ويعامل الأسئلة الوجودية بأسلوب واقعي وشعري ومثير للفكر".

وقال موييرت عند علمه بفوزه بالجائزة "عندما كنت في التاسعة قرأت كتب أستريد ليندجرين، وعالم أستريد ليندجرين كان مثل عائلتي والعالم الحقيقي كان مثل الذي لديها".

وأضاف" ولاحقا رأيت أن عالمها كان شاملا تقريبا.وكان ذلك مسليا لي لأنني كنت وحيدا داخل عائلتي الكبيرة حيث أنني كنت الأصغر سنا".

ويتنافس 246 مرشحا، من 64 دولة، للفوز بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية التذكارية، وهي واحدة من أهم الجوائز في مجال أدب الأطفال.

وصنعت ليندجرين العديد من الشخصيات الخيالية الشعبية، ومن بينها شخصية "بيبي لونجستوكينج". وتوفيت الكاتبة الشهيرة في عام 2002، عن عمر ناهز 94 عاما.