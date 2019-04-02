بابا الفاتيكان: لابد أن تكترث الكنيسة بمطالبة النساء بالعدالة والمساواة

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الكنيسة الكاثوليكية أن تولي المزيد من الاهتمام لحقوق المرأة، وأن تعترف بسجلها التاريخي السيئ في هذه القضية.

وفي حديثه عن "الكنيسة الحية"، قال البابا فرنسيس إنه يجب عليها أن "تكترث بالمطالب المشروعة لهؤلاء النساء اللاتي يسعين إلى قدر أكبر من العدالة والمساواة".

وأضاف بالقول :"يمكن للكنيسة الحية أن تنظر إلى التاريخ وتعترف بمشاركة منطقية في استبداد ذكوري وهيمنة وأشكال مختلفة من الاستعباد والإيذاء والعنف الجنسي".

وجاءت التعليقات في إطار عظته البابوية التي تحمل عنوان "حياة السيد المسيح"، وهى وثيقة متابعة لقمة الأساقفة، أو السينودس، التي عقدت في أكتوبر 2018، والتي تم تكريسها للشباب.

وتم إطلاق التعليقات على خلفية بلاغات في الآونة الأخيرة حول التحرش الجنسي براهبات على أيدي القساوسة، ودعوات للحد من الهيمنة الذكورية في الكنيسة الكاثوليكية.

وتحدث البابا مؤيدا لذلك، كرد فعل أيضا على فضيحة التحرش الجنسي بالأطفال، لكنه أعرب عن معارضته للوصول إلى حد السماح للنساء بالحصول على المرتبة الكهنوتية.

وقال في عظته إنه يمكن للكنيسة "أن تقدم دعما مقنعا لمزيد من المعاملة بالمثل للذكور والإناث، بينما لا توافق على كل ما تقترحه بعض المنظمات النسوية".