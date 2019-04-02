تنافس 246 مرشحا للفوز بجائزة «أستريد ليندجرين» السويدية لعام 2019

يتنافس 246 مرشحا للفوز بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية التذكارية، وهي واحدة من أهم الجوائز في مجال أدب الأطفال.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة السنوية، التي تبلغ قيمتها 5 ملايين كرونه (537 ألف دولار)، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة السويدية أطلقت الجائزة في عام 2002، لمكافأة كتّاب ورسامي أدب للأطفال والشباب، بالاضافة إلى هؤلاء الذين يشجعون على القراءة بروح الكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين.

وقد صنعت ليندجرين العديد من الشخصيات الخيالية الشعبية، ومن بينها شخصية "بيبي لونجستوكينج". وتوفيت الكاتبة الشهيرة في عام 2002، عن عمر ناهز 94 عاما.

ويتنافس هذا العام مرشحون من 64 دولة.

وكانت الكاتبة الأمريكية جاكلين وودسون فازت بالجائزة في العام الماضي، حيث ألفت نحو 30 كتابا، من بينها روايات وشعر وكتب مصورة. وكانت روايتها "براون جيرل دريمنج"، وهي سيرة ذاتية، قد حصلت على إشادة على نطاق واسع.