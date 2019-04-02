أستراليا تقرر زيادة الإنفاق بمجال مكافحة «التطرف العنيف»

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها زيادة الإنفاق بمجال مكافحة التطرف العنيف بميزانيتها الجديدة بمقدار 381 مليون دولار أسترالي على مدار السنوات الأربع المقبلة، وذلك على خلفية الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزلندا الشهر الماضي.

وصرح وزير الداخلية بيتر داتن - حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية - بأنه سيتم تخصيص الأموال لتمويل فرق تحقيق وتبني مناهج جديدة لمواجهة المخاطر المتغيرة باستمرار، مشيرا إلى أن الأحداث المؤسفة في كرايست تشيرش تظهر الحاجة إلى التيقظ تجاه التهديد الذي يمثله التطرف العنيف.

وأشارت القناة إلى أنه في إطار الميزانية الجديدة، قررت الحكومة الأسترالية أيضا تخصيص 35 مليون دولار أسترالي لصالح مجابهة التدخل الخارجي فيما ستؤسس أيضا مركزا لتقييم التهديد الخارجي تديره الشرطة الفيدرالية والاستخبارات الأسترالية.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعربت، في وقت سابق من العام الجاري، عن شكوكها من أن دولة خارجية كانت خلف هجوما إلكترونيا استهدف أحزاب سياسية في البلاد.