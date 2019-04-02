روسيا مستعدة لحوار من أجل فضاء خال من الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع البلدان للحفاظ على فضاء خال من الأسلحة باعتباره ذلك واحدا من الشروط لضمان السلام.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان اصدرته اليوم الاثننين: "بالنسبة لروسيا، يظل منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتحويله إلى منطقة أخرى من المواجهات المسلحة من أولويات السياسة الخارجية. نحن على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع الدول من أجل الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليًا من الأسلحة من أي نوع كشرط لضمان السلام والأمن الدوليين"، بسحب وكالة سبوتنيك.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بإنشاء قيادة الفضاء العسكرية الأمريكية في ديسمبر الماضي، وستضم نحو 30 ألف فرد.

كانت الهند قد اعلنت الشهر الماضي أنها أسقطت قمرا اصطناعيا من مدار أرضي منخفض، لتنضم بذلك لنادى النخبة "للقوى الفضائية" التي تملك قدرة تسليحية مضادة للأقمار الاصطناعية.