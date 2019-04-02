أصبحت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية هي الشُغل الشاغل وحديث وسائل الإعلام حول العالم، خاصة بعد تصدر فولوديمير زيلنسكي الممثل الكوميدي الأوكراني، المشهد الانتخابي عن جميع منافسيه في الجولة التي كاد أن يُحقق فيها منصب الرئيس بعيدًا عن الفن، إلا أن عدم تحقيقه نسبة الـ50% قد أجلت موعده مع الرئاسة لجولة ثانية من الانتخابات في 12 أبريل الجاري.

تفوق فولوديمير زيلنسكي في الجولة الأولى وتقدم على جميع المرشحين، حتى الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو، وتقدمه كان بمثابة مفاجأة للأوساط السياسية حول العالم؛ نظرًا لخبرته المعدومة في مجال السياسية، حتى في أعماله الفنية، إذ أنه شغل منصب رئيس الجمهورية خلال أحداث مسلسل "خادم الشعب".

خادم الشعب مسلسل كوميدي أوكراني، يناقش السياسية في روسيا وأوكرانيا، بطريقة ساخرة يضم ثلاثة مواسم، بدأ عرضه لأول مرة في نوفمبر 2015، وجاء الموسم الثاني منه في أكتوبر 2017، والموسم الثالث من في مارس 2019، والأجزاء الثلاثة من إنتاج وبطولة فولوديمير زيلنسكي المُرشح الرئاسي.

زيلنسكي خلال أحداث المسلسل، كان يؤدي دور مدرس تاريخ يكتسب سمعة سيئة عندما ينتشر فيديو له بشكل قوي وهو يتحدث بالسوء عن قيادة البلاد، ثم يقرر خوض السباق الرئاسي ويفوز بالمنصب، وهو من خارج السلطة الحاكمة، وخلال المسلسل كان يعمل على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة، وينتهي المسلسل بسجن الرئيس وسيطرة القوميين المتشددين ورموز النظام القديم على الدولة.

نجاح المسلسل وربما تفكير زيلنسكي الممثل والمخرج والمنتج السينمائي، أن يخوض التجربة السياسية ويدخل مجال عمل جديد، جعله يُقدم على تدشين حزب بنفس اسم المسلسل في ديسمبر 2017 وعقب الانتهاء من الموسم الثالث من المسلسل.

وأُعلن عن تسجيل الحزب السياسي الجديد في أوكرانيا تحت أسم "سلوها نارودا" أو خادم الشعب، وقتها أكد زيلنسكي أن تأسيس الحزب ليس مشروعًا سياسيًا حتى الآن، لكن نقطة قانونية؛ لعدم استخدام أي قوة سياسية نفس الأسم الذي يحق لشركة "كفارتال" المُنتجة للمسلسل، كما حدث في مطلع عام 2017.

ولم يخوض وقتها زيلنسكي في العمل السياسي، حتى إعلانه أنه الترشح في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2019، وكان ذلك يوم 31 ديسمبر 2018، وقبل دقيقة واحدة من العام الجديد، خلال حفل "فيتشسرني كفرتال" احتفالاً برأس السنة الجديدة.

مقطع الفيديو الذي أثار الجدل في البلاد بثته قناة "1+1" الأوكرانية، بالتزامن مع انتظار الأوكرانيين خطاب الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو بمناسبة رأس السنة، كما يفعل كل عام، حيث فوجئ المشاهدين بقطع زيلنسكي المثير، وتأخر عرض الخطاب الرئاسي.

وأكدت القناة التي كانت تعرض مسلسل "خادم الشعب"، بعد ذلك أن فيديو زيلنسكي كان "خطًا فنيًا"، إلا أنه في اليوم التالي أعلن فولوديمير زيلنسكي ترشحه للانتخابات، وإذ به يتقدم في الجولة الأولى ليصبح الأقرب لتولي المنصب.