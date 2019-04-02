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السعودية تبحث مع مسؤولين أممين تدخلات إيران ودعمها للحوثيين بالأسلحة

الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 6:39 م

بحث مسؤول عسكري سعودي بارز اليوم الثلاثاء، مع جو ستايفو ميزاكوادرا، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، التدخلات الإيرانية، ودعمها للمليشيا الحوثية بالأسلحة، والصواريخ والطائرات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بحث اليوم الثلاثاء، مع ميزاكوادرا وممثلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الذين يزورون المملكة حاليا "جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها".

كما ناقش اللقاء الأنشطة الإرهابية التي تمارسها المليشيا الحوثية ومن بينها جرائم تجنيد الأطفال.

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