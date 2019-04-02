وزيرة العدل الألمانية تسعى لتعامل يتسم بالمسؤولية مع البيانات في ظل التحول الرقمي

أعلنت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، عن أنها تهدف لتحقيق تعامل يتسم بالمسؤولية مع البيانات في ظل التحول الرقمي القائم في البلاد.

وقالت بارلي اليوم الثلاثاء في مؤتمر بالعاصمة برلين إن ما يهم هو منح المستهلكين إطار توجيهي، مؤكدة أنه لن يتسنى للأوساط الاقتصادية والسياسية حل أية مشكلات في ظل التغييرات الكبرى للرقمنة إلا بالتعاون سويا.

يذكر أن وزارة العدل الألمانية عملت مع 6 شركات على وضع ركائز أساسية لتحقيق تعامل مسؤول في العالم الرقمي، من بينها شركة تيليكوم للاتصالات وشركة البرمجيات الكبرى "ساب". والهدف هو تحقيق التزام ذاتي للشركات للامتثال للمبادئ.

ومن جانبه، أشار عضو مجلس إدارة شركة "تيليكوم" توماس كرمر إلى أمن الشبكات وكفاءة وسائل الإعلام.