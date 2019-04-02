باكستان: مقتل ثلاثة عسكريين جراء قصف هندي

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء مقتل ثلاثة عسكرين وإصابة رابع نتيجة قصف وصفه بـ"غير المبرر" من قبل القوات الهندية على طول خط المراقبة الفاصل بين البلدين في إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما.

وقال - في بيان له (نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية) إن القوات الهندية استهدفت مواقع باكستانية في منطقة راولاكوت بإقليم كشمير الحدودي.غير أن الجيش الباكستاني رد على العدوان بطريقة ملائمة ، وأضاف البيان أنه وردت أنباء عن وقوع إصابات في مواقع هندية.

من جانبها، قالت الصحيفة الباكستانية إن حدة التوتر بين الجارتين النوويتين قد ارتفعت بشكل كبير في 14 فبراير الماضي عندما قام شاب - من مواليد الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير - بتفجير سيارة محملة بالمتفجرات أمام قافلة عسكرية هندية، ما أدى إلى مقتل 44 جنديًا على الأقل.

وسارعت الهند بإلقاء اللوم على دولة باكستان في الهجوم الانتحاري. غير أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عرض كل مساعدة ممكنة في التحقيقات حول ملابسات الحادث، لكن الهند رفضت العرض.