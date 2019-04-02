قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل إن المنظمة الدولية ستستفيد من انحسار مياه الفيضانات للوصول بمساعداتها الغذائية إلى حوالي 1.2 مليون شخص من متضرري الإعصار والفيضانات في موزمبيق هذا الأسبوع.

وأضاف فيرهوسل - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم /الثلاثاء/ - أن الطرق أصبحت مفتوحة الآن إلى المناطق الريفية وخاصة في المقاطعات الأربع الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن البرنامج قدم المساعدات الغذائية حتى الآن إلى حوالي 350 ألف شخص من ضحايا الإعصار في موزمبيق، حيث يعمل البرنامج بالتنسيق مع حكومة موزمبيق والإدارة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأوضح أن ضحايا الإعصار والفيضانات سيتلقون إمدادًا مدته 15 يومًا من الحبوب والبقول والأغذية المحفوظة والزيوت النباتية، بدلًا عن حصص الطوارئ التي تستمر من يومين إلى 3 أيام، منوهًا بأنه على الرغم من أن الوصول إلى المناطق الريفية سيكون عن طريق البر، إلا أن التسليم عن طريق الجو والقوارب سيظل بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن البرنامج يعتزم مساعدة 1.7 مليون شخص من أصل 1.8 مليون في موزمبيق يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، بعد أن فقد الكثيرون كل شئ من منازلهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم وسبل العيش، موضحًا أن الغذاء أصبح نادرًا في الأسواق المحلية وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير للغاية.

وحذر المتحدث باسم البرنامج من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي ضربها الإعصار والفيضانات في موزمبيق، مشيرًا إلى أن حوالي 42% من الأطفال يعانون بالفعل من التقزم البدني قبل حالة الطوارئ، حيث أن الفحوصات في المخيمات تظهر معدلات عالية لسوء التغذية الحاد.