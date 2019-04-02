تغريم الرئيسة السابقة لحزب البديل الألماني 6000 يورو بسبب يمين كاذبة

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أدانت محكمة ولاية سكسونيا الألمانية فراوكه بيتري، الرئيسة السابقة لحزب البديل من أجل ألمانيا، بتهمة حلف يمين كاذبة بشكل غير متعمد، وقضت بتغريمها 6000 يورو، مستجيبة بذلك لرأي الادعاء العام الذي عدل بعد حصر الأدلة عن اتهام بيتري بشهادة الزور المتعمدة.

وكان الدفاع يطالب بتبرئة بيتري، البالغة من العمر 43 عاما.

وتستطيع بيتري الاحتفاظ رغم حكم اليوم بمقعدها في برلمان ولاية سكسونيا، وكذلك البرلمان الاتحادي.

وكانت بيتري متهمة بالإدلاء في نوفمبر عام 2015 بشهادة زور أمام لجنة الانتخابات بالبرلمان المحلي، واليمين الكاذبة على صحة هذه الأقوال.