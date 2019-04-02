محامية بارزة ولدت عام 1967، في أسرة متدينة وتنتمي للطبقة المتوسطة، اشتهرت بدفاعها الدائم عن حقوق الإنسان وعن السياسيين والنشطاء المعارضين كعيسى سحرخيز وحشمت تبرزادي، والمساجين المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبوها وهم قصَّر، بعد إعادة انتخابات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في 2009، هي الإيرانية نسرين سوتوده‎.

اعتقلت سوتوده، في 2010، بتهمة «الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي»، وحكم عليها بالسجن 11 عاما والجلد، وتم تخفيف الحكم إلى 6 سنوات بعد ضغط من الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان كالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واطلق سراحها في سبتمبر 2013، دون تقديم أي تفسير للإفراج المبكر عنها، واليوم تمضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بعد حبسها في يونيو الماضي.

صوت مجلس مدينة باريس، أمس، بالإجماع على منح صفة مواطنة شرف لسوتوده، كدليل دعم وإعجاب بشجاعتها، ووطالب بإطلاق سراحها على الفور.

بدأت نسرين عملها كمحامية في المكتب القانوني لوزارة الإسكان، وبعد عامين انضمت للجناح القانوني لبنك تجارت، أما نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بدأ بعد رفض رئيس تحرير جريدة دريتشة، لمقالاتها وتقاريرها.

ويتضمن عملها الدفاع عن الأمهات المُعتدى عليهم، وحماية الأطفال الذين يتعرضوا للمعاملة السيئة من قِبل آبائهم.

وفي ديسمبر 2010، نالت جائزة سخاروف لحرية الفكر، ونالت أيضا 3 جوائز في عام 2011، وهم جائزة باربارا جولدسميث لحرية الكتابة، وجائزة كلية الحقوق بجامعة جنوب إلينوي، وميدالية جوزيب موتة.